Economía

Chiesa: "Es inviable cualquier actividad productiva con un 50% de presión impositiva"

El presidente de CRA afirmó que faltan muchas cosas aún por hacer, la realidad macro económica nos muestra un tipo de cambio igual que el año pasado y esto no significa pedir devaluación.

Ayer quedó formalmente inaugurada la 79° Exposición Ovina y 37° Feria del Carnero de Comodoro Rivadavia, Chubut, organizada por la Sociedad Rural local. Participaron del acto inaugural, el presidente de la Rural de Comodoro, Federico Pichl, el presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, Javier Trucco, el titular de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), Miguel O´Byrne y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, entre otros dirigentes de las sociedades rurales de la provincia de Chubut. Entre autoridades municipales y provinciales estuvo presidente el vicegobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni.

En el discurso inaugural el presidente de CRA expresó que "estamos transitando un proceso proactivo, con la vuelta a la libertad de comercio y la quita de retenciones, entre otras medidas que nos volvieron a la normalidad. Hoy, por ejemplo, el trigo se puede vender normalmente sin estar en listas ni autorizaciones".

En ese mismo sentido Chiesa destacó la voluntad dialoguista del gobierno nacional, que es también llevada a cabo por el gobierno de Chubut. A esta nueva Argentina "el sector le devolvió con mayor producción y más empleo. Pero faltan muchas cosas aún por hacer, la realidad macro económica nos muestra un tipo de cambio igual que el año pasado y esto no significa pedir devaluación", dijo Chiesa.

Refiriéndose específicamente a la realidad de la Patagonia Chiesa dijo que "es difícil contratar gente y nos preocupa el despoblamiento de los campos. Hay que bajar componentes salariales dentro de una reforma impositiva general. Hoy es inviable cualquier actividad productiva con un 50% de presión impositiva encima de cada producto, y que golpea mucho más a la producción patagónica. Por eso pido madurez a la política para que tome el tema impositivo como una política de Estado".

Sobre el grave problema que vive buena parte de la Patagonia con ocupaciones violentas de campos, entre otras propiedades privadas, Chiesa expresó que "desde CRA pensamos que existe un mecanismo de ocupación violenta de campos, la estrategia es ocupar y resistir el accionar de la Justicia. Esta es una acción sistemática que reivindica una nación mapuche que pretende crearse dentro de la nación Argentina. Quienes los apoyan comenten el delito de traición a la Patria. Esta gente encuentra además a jueces, fiscales y legisladores a los que les suenan muy bien estos argumentos sin darse cuenta que traicionan al país".

Sobre los incendios desatados en las provincias de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, entre otras regiones, el titular de CRA fue contundente al denunciar que en gran parte fueron provocados "por una legislación que deja miles de hectáreas destinadas a un fachinal que no es monte nativo. Y cuando se prende fuego no deja nada. La misma legislación provoca esto. Hay muchos legisladores que legislan sobre cosas que no tienen ni idea".

Finalmente Chiesa instó a la participación dentro de un año que será político. "Se vienen tiempos de reconstrucción que llevan tiempo, esfuerzo, recursos humanos y plata. Llamo más que nunca a la participación para trabajar en un bien mejor. Llamo a pensar en el país que queremos y la Patagonia que deseamos. Queremos ver que Patagonia queremos para los próximos 20 años".