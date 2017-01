-

GRANOS

La soja cerró a 4.200 pesos por tonelada en la bolsa de comercio de Rosario

La soja con entrega hasta el 8 de febrero a fábrica se mantuvo en los 4.200 pesos por tonelada, mientras que sin descarga lo hizo por 4.250 pesos por tonelada, al cierre de las operaciones en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por su parte, el maíz con entrega en febrero se vendió a u$s 155 y el de marzo a u$s 150 por tonelada. El trigo con descarga en el puerto de San Martín y Timbúes se comercializó a 2.700 pesos. Por último, el girasol con descarga cerró a u$s 300 por tonelada y el sorgo a 1.900 pesos con descarga.