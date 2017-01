-

Economías Regionales

Productores rechazan en el Valle el Plan Frutícola

Las cámaras que agrupan al 50% de los productores se oponen al proyecto que impulsa reconversión de frutasles, sistemas y tecnología para bajar costos.

Los chacareros miran de reojo el plan frutícola que la Provincia impulsa ante Nación y el resultado de las elecciones puede derivar en protestas para impedir su implementación, según el sector que logre controlar la institución. La oposición a la actual conducción, menos dialoguista, estima que la aplicación del proyecto de reconversión será otro factor que expulsará a pequeños y medianos productores del sistema, como las tormentas de granizo, las heladas o los malos precios.

Marcelo Coriolani, referente de uno de los grupos opositores, fijó la postura generalizada sobre el plan frutícola y aseguró: "El plan va a hacer desaparecer a los productores que estén en la cuerda floja. Está muy bien planificar hacia adelante, por eso no estoy en contra de que se haga un plan, pero es muy malo que no se contemple el corto plazo". Según detalló, "es bueno que haya beneficios para los productores que están en cooperativas, pero individualmente no ayuda".

El dirigente de Ingeniero Huergo, quien respalda la candidatura del allense Sebastián Hernández a la presidencia, expresó: "Los técnicos que trabajaron en esto saben que muchos productores van a quedar afuera, y los dirigentes no podemos permitir que quede en el camino gente que puso muchos años de esfuerzo en la chacra".

Y aunque no detalló posibles medidas de protesta, fue categórico: "No podemos aceptar que se mire para el costado para que el que pueda siga y el que no quede afuera. Las cámaras mayoritarias ya dijeron que no y representan al 50% de los productores en actividad", manifestó a LU19.

Los productores aseguran que la toma de créditos para reconvertir sus chacras o incorporar tecnología que baje los costos no es una solución que los incluya porque su crisis, terminal, les impide afrontar las deudas de un préstamo.

"De 9000 productores, en esta década pasamos a 2000. La situación se agrava cada vez más, porque hay falta de apoyo y se suman las cuestiones climáticas. No hay sostén estructural ni medidas coyunturales. Hay que buscar soluciones para todos y por eso el acuerdo por el plan está muy verde", aseguró.

Las cámaras juegan sus cartas para la asamblea de renovación de autoridades

Faltan dos semanas para la elección de nuevas autoridades en la Federación de Productores y las distintas líneas internas comienzan a definir sus planes. Sebastián Hernández (foto) emerge como el principal opositor, ya que se presentaría a la asamblea del 29 con el respaldo de varias cámaras. Mientras que la actual conducción finalmente tendrá un postulante para continuar bajo la línea que impuso Rubén Figueroa. Se trata de Rubén Mignani, actual secretario de la comisión directiva. "Quedaron cosas por concretar y tenemos proyectos con el Gobierno", manifestó.