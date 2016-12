-

ACTUALIDAD

Macri: "Hay más por hacer en materia de inseguridad y narcotráfico que en economía".

El presidente Mauricio Macri señaló hoy que "este Gobierno no esconde los problemas de seguridad, que es un tema grave como el narcotráfico, y nos corresponde darle mayor transparencia a las fuerzas de seguridad",

El jefe del Estado aseguró que "el camino es proteger al ciudadano que cumple con la ley y no buscarle la vuelta para interpretar la ley a favor del que delinque", y, para remarcar la importancia que le asigna a esa problemática, consideró en sendas entrevistas con las radios Cadenas 3, de Córdoba, y Mitre, de Buenos Aires, que en su gestión "hay más por hacer en materia de inseguridad y narcotráfico que en economía".

De todos modos, el Presidente indicó que en materia económica y fiscal "tenemos que bajar los impuestos que son distorsivos, generar más empleo con inversión, mejorar la infraestructura con trenes, puertos, energía, el funcionamiento de la justicia laboral".

Confirmó, además, que los cambios realizados en el área económica preservarán las políticas de "gradualismo" para cumplir en "etapas" las correcciones que requiere la Argentina, y, respecto al saliente ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, el Presidente reconoció que "ha sido un gran aporte al Gobierno por su capacidad y su nivel de representatividad que ha tenido en la vuelta de la Argentina al mundo".

Macri ratificó la importancia de alentar la asociación entre los sectores público y privado para generar trabajos de calidad, que es "la única solución para eliminar la pobreza", y subrayó, que "el camino es el correcto, lo hemos reafirmado y no hay cambio de rumbo".

El Presidente señaló que está "contento" con la labor que han llevado adelante este año los funcionarios del Gobierno, pero advirtió que "el segundo año voy a exigir mayor capacidad de resolución" porque "la gente que está debajo de la línea de la pobreza no puede esperar".

En ese aspecto, apuntó que "hoy la Argentina tiene una Jefatura de Gabinete después de muchos años que ejerce su tarea de coordinación, de conducción, y ese es un modelo de trabajo que busca, con objetivos concretos, que las cosas se resuelvan".

"Recuperamos una herramienta central que es el diálogo y que nunca debimos haber perdido", destacó el mandatario al ser consultado por el mayor éxito de su gestión.

Macri resaltó en la misma línea que "el éxito mayor es el que podamos hablar con los argentinos" y puso como ejemplos a la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo que el Ejecutivo convocó junto a los empresarios y los gremios, como así también el ámbito en el que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se vinculó con los movimientos sociales.

"El manejo que hicimos de las tarifas por ahí no fue el mejor, por nuestra ansiedad por ir más rápido de lo que se puede", analizó Macri sobre el proceder del Gobierno en el ajuste del cuadro tarifario, aunque señaló que "es imposible que una mala noticia se transforme en una buena noticia".

"Esto va a llevar años", vaticinó Macri respecto del reordenamiento tarifario y energético, pero consideró que "lo importante es estar en el camino correcto".

También destacó en este año "la recuperación de las obras públicas con miles de kilómetros de rutas, autovías, las ofertas de renovables, el campo que se ha puesto en marcha".

"Todo eso ha generado un cambio que trae progreso, y ha sido lo positivo", agregó.

"La Argentina es un país único, por su gente y por la potencialidad que tiene. Es el país con más posibilidades de crecer, y no lo hemos hecho durante más de 50 años", señaló.

Macri aclaró también que "quedó claro" que no ocultó "nada" en su declaración jurada, con relación a su supuesta participación en sociedades offshore denunciadas en la causa conocida como Panamá Papers, e insistió en que "he suministrado toda la documentación y no tiene mucho sentido que la investigación se vaya derivando a cualquier otro integrante de mi familia. Que se acote a lo que se está investigando y no se haga una dispersión".



Finalmente, el presidente Macri aseguró que Cristina Fernández de Kirchner "siempre tuvo un problema, que es que vive en su propio planeta y construye su propia realidad", y afirmó que, "si lo hizo como mandataria, por qué no lo iba a hacer ahora", al ser consultado sobre su opinión de la ex jefa del Estado, quien se considera una "perseguida" política y judicial.