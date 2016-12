-

REGIONALES

Jujuy se sumó al programa Nacional de asistencia socioeconómica en áreas rurales

El gobierno Jujeño informó que el plan apunta a potenciar la capacidad de organización, planificación y gestión en áreas rurales.

El gobierno de Jujuy presentó a pequeños productores el programa nacional Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (Pisear), que incluye asistencia técnica y ayuda financiera no reembolsable a comunidades campesinas y originarias y se pondrá en marcha en marzo próximo en la provincia.El plan, impulsado por el ministerio de Agroindustria de la Nación, mediante la Unidad para el Cambio Rural y con financiación del Banco Mundial, apunta a potenciar la capacidad de organización, planificación y gestión en áreas de rurales, informó hoy el gobierno jujeño."Pisear es muy importante ya que vamos a tocar el corazón de la gente más humilde, para que tengan un mejor vivir, la posibilidad de poder vender su productos, evaluar y tener una autoestima mejor", dijo el secretario de la Agencia de Desarrollo de Jujuy, Félix Pérez.En tanto, la Coordinadora de Proyectos del ministerio de Desarrollo Económico provincial, Carla Ficoseco detalló que este proceso iniciará en marzo de 2017, destinado a pequeños productores y comunidades aborígenes con necesidades básicas insatisfechas."Desde el programa buscamos brindar asistencia técnica o fondos para alguna inversión que mejore su situación actual, que tengan mayor acceso a los mercados, mejoren su producción, sus técnicas y buenas prácticas agrícolas", remarcó.El responsable técnico del programa, Mario Anastasio, comentó que se hará énfasis en la inclusión socioeconómica de la población con mayores niveles de vulnerabilidad e incluyendo pequeños productores, comunidades de pueblos originarios y hasta trabajadores rurales.Además del fortalecimiento con capacitación y asistencia técnica, las ayudas económicas serán no reembolsables, con la premisa de que "no devuelvan el dinero, pero comprometanse con la propuesta", apuntó el funcionario.

Entre los productores que asistieron a la presentación del programa, se encontraban los de localidades de las regiones de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Tilcara, Humahuaca, Tumbaya, El Carmen, San Pedro y Ledesma, quienes fueron interiorizados de los requisitos de acceso a los beneficios