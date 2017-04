-

Economía

Para el ministro Buryaile Argentina está en la mira de los inversores

El Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, sostuvo que "Argentina está en mira de los inversores", criticó el accionar de los sindicalistas en el paro general y no descartó ser candidato en las elecciones legislativas de medio término.

"La primera sensación al participar en el World Economic Forum (WEF) es que Argentina está en la mira de inversores. El mundo nos analiza así y están fijándose que el Gobierno nacional mantenga su postura. Empezamos a ocupar un lugar en el mundo", declaró Buryaile a Radio y Punto.

El ministro remarcó que ya comenzaron las inversiones en el ámbito agropecuario, tanto nacionales como internacionales.

"En el sector agropecuario ya está pasando (inversiones). La venta de maquinaria agrícola creció 80% y esa es inversión en bienes de capital. Hay muchas empresas extranjeras que están mirando a Argentina como un trampolín al mercado internacional", indicó el titular de la cartera agropecuaria.

"Nosotros no precisamos inversiones financieras, porque el Banco Central está fuerte y eso es palpable. La fabrica de maquinaria agrícola internacional John Deere abrió una planta industrial y eso genera puestos de trabajo y calificado. Hay empresas que vienen a Vaca Muerta para exploración que generarán mas de 5.000 puestos de trabajo", agregó.

En cuanto a la importación de cerdo, Buryaile señaló que éstas representan "solo el 5% de la producción" argentina y sostuvo la necesidad de mantener un relación comercial abierta con los demás países.

"El comercio es bilateral, nadie me va a comprar si yo no le compro. Algunos sectores tienen que comprar. ¿Qué hacemos con las importaciones?, ¿las cerramos como hizo Moreno?", preguntó.

Buryaile cuestionó con dureza a los dirigentes de la CGT que participaron del paro nacional del miércoles e indicó que "sesenta días después de ir a saludar al Presidente por fin de año, los sindicalistas hicieron la movilización".

El funcionario, además, no descartó ser candidato en las elecciones legislativas de medio termino si el Presidente se lo solicita.

"Eso lo va a decidir el presidente Mauricio Macri. Él me convoco a ser ministro y cuando me convoque vamos a hablar de que es lo mas conveniente para Formosa y para el gabinete o lo que sea. A mi me gustaría acompañarlo al presidente desde el lugar que sea para que a la Argentina le vaya bien. Después es una circunstancia si soy candidato o ministro".