-

Economías Regionales

Las heladas redujeron 70% la cosecha de ciruelas en Mendoza

Mendoza registró pérdidas cercanas al 70% en la cosecha de ciruelas a causa de las heladas, que durante la primavera de 2016 afectaron las plantaciones de la zona más productiva.

Mendoza registró pérdidas cercanas al 70% en la cosecha de ciruelas a causa de las heladas, que durante la primavera de 2016 afectaron las plantaciones de la zona más productiva, al sur de la provincia, en la localidad de San Rafael, pero las pérdidas registradas también en California, Estados Unidos, valorizan el producto y por eso aplicará a la exportación unas 10.000 toneladas remanentes en stock de la temporada anterior.

Dado que el sector se enfrenta a una merma en la producción por efecto de las heladas, "el gobierno ya lanzó subsidios a los productores afectados y creó un fideicomiso para financiar recolección y secado, mientras que, para hacer frente a la demanda internacional, se prevé utilizar el producto desecado que queda en stock de la temporada anterior (unas 10.000 toneladas)", informó a Télam el Ministerio de Agroindustria y Tecnología de Mendoza.

Alfredo Aciar, subsecretario de Agricultura y Ganadería, destacó que Mendoza "es la principal productora de ciruela desecada de la Argentina, en especial, en los oasis Sur y Este, donde se concentra la mayor producción con una superficie cubierta de 13.886 hectáreas y 3.505 hectáreas respectivamente".

Sin embargo las heladas registradas en la primavera pasada arrasaron con un 70% del total de la producción, casi el 80% en la zona sur de San Rafael y General Alvear", lamentó el funcionario, quien se prepara para recibir el miércoles próximo en San Rafael a funcionarios provinciales y nacionales, productores primarios y de los sectores de secado y de exportación para conformar la `Mesa Nacional de la Ciruela´.

Los últimos pronósticos de cosecha elaborados por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) a fines del 2015 anunciaban una producción cercana a las 127.000 toneladas frescas, y a fines del 2016 unas 40.000 toneladas, cuando el promedio histórico es de 160.000.

Ahora "esperamos una cosecha de alrededor del 25% de lo que podría considerarse un año normal, lo que quedaría en unas 13.000 toneladas secas, o sea un volumen bastante bajo", auguran los productores mendocinos que esta semana se aprestan a iniciar la recolección de la poca fruta que dejaron este año las heladas, sin precio, pero con expectativas que repunte el precio internacional debido a la escasa cosecha que tuvo California en 2016.

"A nivel mundial, Argentina se encuentra en el cuarto puesto entre los países productores de ciruela para industria (Chile, Estados Unidos, Francia), en tanto que en el mercado exportador aparece tercero, atrás de Estados Unidos y de Chile", precisaron desde el gobierno de la provincia.

El objetivo que planteará el sector productivo de la provincia en la Mesa Nacional de la Ciruela "será trazar un plan de acción apoyado en tres ejes: sanitario, competitivo y financiero".

Aciar destacó que el sector de ciruela para industria, básicamente la destina a secado, está localizado 100% en Mendoza y la mayor parte, casi el 80%, está en la zona sur por lo cual el encuentro de la Mesa Nacional de la Ciruela será en San Rafael, a unos 230 kilómetros de la capital provincial.

Los datos oficiales indican que Mendoza posee más de 300 secaderos registrados, de distintos tamaños y niveles, pero listos para elaborar las 160.000 toneladas de ciruelas que se podrían llegar a lograr, algunos de ellos con hornos y otro con el método del secado al sol.

Casi todo lo que se produce en el país se exporta a Brasil y a Rusia que son los mercados más importantes para Argentina, que en el mundo compite con otros grandes productores como Chile, Estados Unidos (California) y Francia, de donde surgió la denominación D´Agen.

Aciar reconoció que actualmente "todo está signando por la gran pérdida de la cosecha por las heladas, y que todos los productores y gente de secaderos están deprimidos, pero en la Mesa Nacional trabajaremos juntos con el fin de levantar la mirada y ver más allá, de cara a la próxima temporada y tener más competitividad del sector".

Como solución ante posibles nuevos flagelos por helada, el funcionario indicó la colocación de riego sub arbóreo, aunque reconoció que "no todos los productores pueden acceder a esa tecnología" que hoy en día tiene un costo de u$s 6.500 por hectárea si se coloca desde cero o de u$s 1.500 a u$s 2.000 si ya se posee riego por goteo".

"Son valores elevados pero tampoco imposibles en el cual tanto desde el gobierno de la provincia como el de Nación están dispuestos a invertir para sumar agregado de valor", dijo.