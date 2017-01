-

Actualidad

Derramamaron 800 litros de aceite de soja en el Río Paraná

El escape que fue controlado se produjo a la altura del arroyo San Lorenzo.

Unos 800 litros de aceite vegetal fueron derramados durante la mañana de ayer en el río Paraná por una empresa situada en el litoral de San Lorenzo. Lo confirmó ayer la delegación local de Prefectura Naval Argentina, que informó además que se realizaron trabajos tendientes a contener el fluido que generó una gran mancha ocre a la altura de la desembocadura del arroyo San Lorenzo.

"No hay que preocupar a la sociedad, porque no se trata de un líquido contaminante, sino que es aceite vegetal y por lo tanto es biodegradable y el grueso de este aceite fue contenido tras un rápido operativo. Puede ser que quede alguna lengua sobre la superficie del agua, pero se biodegradará", sintetizó el titular de la sede San Lorenzo de Prefectura Naval Argentina, Sergio Claro.

El área afectada fue el río Paraná, en los muelles de la empresa Bunge Limited y la desembocadura del arroyo San Lorenzo. Hasta el momento la compañía, una de las agroindustrias alimentarias más grandes del mundo, no expuso las razones que generaron el vertido.

Tras el incidente, firmas privadas especializadas en contener este tipo de derrames trabajaron junto a personal de Prefectura en la zona para cercar el líquido, al tiempo que advirtieron que "no es contaminante". Se solicitó además ayuda a la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, que cedió el uso de sus pontones instalados en el predio del Centro Cooperativo de Emergencia y Rescate Portuario (Ccrep).

El derrame de aceite vegetal se produjo en el muelle de embarque de líquidos ubicado en el sector norte del complejo industrial y fue arrastrada por la correntada hasta la desembocadura del arroyo San Lorenzo e incluso gran parte del líquido ocupó un amplio sector del último tramo de ese cauce.

Antiderrames

Las compañías dedicadas a contener este tipo de derrames y las que están instaladas sobre el litoral ribereño forman parte de un sistema de emergencias llamado Plan Nacional de Contingencias (Planacon) regulado por la legislación vigente y controlado por Prefectura Naval Argentina. Según este programa, las terminales portuarias y las navieras relacionadas con el tratado de hidrocarburos y otros fluidos que operen en el país deben tener una planificación antiderrames. Todos deben presentar los planes a la Prefectura, lo que implica también que tengan un equipamiento mínimo imprescindible para cubrir un eventual riesgo.

En caso de que ocurra un incidente todas las empresas bajo este esquema colaboran con la que sufrió el escape para eficientizar el operativo y reducir los daños ambientales.

"En este caso se desplegaron pontones de contención del Ccrep para contener la mancha y evitar que llegue a las tomas de agua de las poblaciones ubicadas aguas abajo como San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y Rosario", señalaron desde el portal SL24.

Patrullaje

Desde Prefectura indicaron además que los operativos realizados por las compañías privadas "fue muy rápido, esto permitió contener el vertido en poco tiempo". Además señalaron que las tareas habían finalizado a media tarde de ayer aunque desde la fuerza continuaban en alerta para detectar probables fugas con rondas de patrullaje y control.

"En ese caso se renueva la alarma para dar inicio a un nuevo operativo, similar al que se desencadenó durante la mañana de ayer", indicaron y agregaron que "todo está bajo control por lo que la población debe permanecer en calma",escape. La liberación de contaminantes en el río es frecuente.

El secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, confirmó que la empresa Bunge Limited será sancionada tras el derrame de 800 litros de aceite en el río Paraná, a la altura de la localidad de San Lorenzo.

Según detalló el funcionario provincial, el derrame se produjo ayer cerca de las 5 de la mañana al fallar una bomba que trasladaba aceite de la planta de producción a los tanques de stock. "La empresa va a ser sancionada porque la válvula (que falló) no debería haber estado allí, por la posible contaminación y por algo fundamental: la autoridad de aplicación nos enteramos por los diarios y no por la empresa. Y por eso les cabe una sanción extra a la empresa".

Respecto del peligro de contaminación, señaló que si bien el aceite de soja es un producto no tóxico, pero eso no quiere decir que no sea contaminante. "Al ser una baja cantidad y ser recogida la mayor cantidad en un curso de agua muy grande podemos inferir que no hubo contaminación. Pero el hecho de que un producto sea biodegradable y no tóxico no de por sí implica no contaminación", apuntó Mackler.