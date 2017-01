-

Clima

Estiman $ 375 millones de pérdidas en la cuenca lechera del nordeste de Córdoba

El monto, calculado por el Inta Brinkmann, engloba lo que se perdió en pasturas, maíz y producción de leche, la mortandad adicional de terneros y lo que se necesitará para reparar los caminos rurales.

La Agencia de Extensión Rural (AER) Brinkmann del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) estimó que las pérdidas provocadas por las últimas lluvias en el nordeste provincial alcanzan los 375 millones de pesos.

El área de influencia de esta agencia abarca el norte del departamento San Justo, la zona de Morteros, Porteña y Freyre, entre otras localidades; es la región de Córdoba con mayor nivel de precipitaciones acumuladas en el año (más de 200 milímetros) y, junto al norte de Santa Fe, integra la mayor cuenca lechera de Argentina y Sudamérica.

Según las proyecciones preliminares realizadas por la técnica Marcela Leiva, las principales pérdidas económicas son producto de unas 20.250 hectáreas en las que el agua tapó pasturas para alimentar animales; esto significa 238.040.775 pesos. A esto se suman 5.400 hectáreas de maíz, que agregan 126.360.000 pesos más de pérdidas.

En cultivos, Leiva prevé que las pérdidas son aún mayores pero aún no se pueden cuantificar: falta computar lo que no se podrá cosechar de soja, que ocupa el 60 por ciento de las tierras sembradas; y lo que no se sembrará de maíz tardío.

Tambos en crisis

En cuanto a la producción de leche, alrededor de Morteros hay unos 60 tambos afectados con una caída del 20 por ciento en su actividad; mientras que hacia Porteña hay 75 establecimientos con problemas más graves: una merma del 50 por ciento en su productividad diaria. En total, esto significa 20.250 vacas en ordeñe en riesgo y 133.650 litros menos de leche producidos por día; es decir, casi un millón de litros en una semana.

En términos económicos, son más de cinco millones de pesos menos para los tambos: 4.331.597 pesos por la menor producción y 1.274.700 por la mortandad adicional de terneros provocada por el exceso hídrico.

Pero los inconvenientes no se centran sólo en la coyuntura: también abren una gran incertidumbre para lo que resta del año, fundamentalmente al perder las reservas de alimentación.

Leiva señala que el temporal de lluvias del otoño de 2016 encontró al productor con reservas de forraje (silo de maíz y rollos de alfalfa) con lo cual pudo sostener la alimentación de sus rodeos durante el invierno y primavera, a pesar del anegamiento remanente y la pérdida de pasturas. Luego, con la venta de hacienda y granos almacenados, el achicamiento de gastos, la mejora de precios de la leche y la refinanciación de deudas, lograron llegar a fin de año sin ahogo financiero.

Sin embargo, "contrariamente a 2016, las lluvias de enero encuentran a los productores afectados con la imposibilidad de generar reservas para el invierno. Los lotes de maíz de primera se encuentran con láminas de agua de hasta 20 centímetros de altura; no se pueden destinar a silaje o a producción de grano, por falta de piso para su cosecha. La situación se agrava con la imposibilidad de siembras de maíz de segunda y con la pérdida de pasturas base alfalfa; no se podrán confeccionar rollos", analiza Leiva.

Caminos intransitables

Por otra parte, Leiva también incluyó en el cálculo la inversión en obras que hará falta para poner nuevamente en funcionamiento los caminos rurales. "Debido a las lluvias de la última quincena, se encuentran anegados el 45 por ciento de los caminos secundarios y terciarios. En las zonas de Morteros, Porteña y Freyre, la situación se agrava ya que el 90 por ciento de los caminos se encuentran en condición de intransitables", señala el informe del Inta Brinkmann.

Y añade: "Como ejemplo, se puede tomar la situación de Colonia San Pedro que, luego del temporal de abril de 2016, aún cuenta con el 80 por ciento de las alcantarillas tapadas o destruidas, lo cual afecta la productividad de cuatro mil hectáreas que en estos momentos se hallan anegadas".

Concretamente, para reparar 11,8 kilómetros de arenados, hacen falta 2.950.000 pesos; mientras que para arreglar 330,7 kilómetros de caminos se necesitan 2.645.600 pesos.

