-

Clima

Gobierno de Trump cerró la pagina web de la agencia ambiental de EE.UU.

Aseguran que con el sitio web desaparecerán los años de investigación sobre el cambio climático.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó a la Agencia de Protección Ambiental que elimine la página sobre cambio climático de su sitio en Internet, dijeron a Reuters dos empleados de la dependencia, una nueva medida del republicano para borrar las iniciativas del ex mandatario Barack Obama.

Los empleados fueron informados por funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) de que el Gobierno ordenó al equipo de comunicaciones que retire la página sobre cambio climático del sitio web, que contiene enlaces a investigaciones científicas de todo el mundo sobre calentamiento global, al igual que datos sobre emisiones. La página sería retirada tan pronto hoy miércoles, dijeron las fuentes.

"Si el sitio web es eliminado, los años de trabajo que hemos realizado en cambio climático desaparecerán", dijo un empleado de la EPA a Reuters, quien agregó que algunos de sus colegas buscaban salvar parte de la información incluida en la página, para convencer al Gobierno de Trump de que mantenga parte de ella.



Las fuentes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar con los medios. Un funcionario del Gobierno de Trump no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La orden se conoce en momentos en que el Gobierno de Trump ha tomado medidas para limitar el flujo de información de varias agencias gubernamentales que supervisan temas ambientales, con acciones que parecen diseñadas para reforzar el control y desalentar las opiniones disidentes.

La medida ha reforzado los temores de que Trump, quien duda del cambio climático, busque dejar de lado la investigación científica que muestra que las emisiones de dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles contribuye al calentamiento global, así como al personal de las agencias que realiza esa investigación.