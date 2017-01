La quinta parte de las rutas quedó muy mal pero la Nación no pone plata

El director de Vialidad de Santa Fe confirmó que las lluvias deterioraron gran parte de los caminos y aseguró que el gobierno nacional aún no aportó para la emergencia de 2016.

Las copiosas lluvias de fin de 2016 y principio de 2017 no sólo afectó a las viviendas y a la producción santafesinas. También dañó el estado de las rutas, que en su mayoría sufrieron averías cuya reparación es millonaria. Desde el gobierno provincial admitieron un cuadro preocupante en la materia y apuntaron una falta de apoyo de parte su par nacional.

En contacto con el programa A Diario (Radio 2), Pablo Seghezzo, al frente de la Dirección de Vialidad de Santa Fe, trazó un panorama sobre el estado de las rutas tras tanta agua caída: "De los 90 mil kilómetros de rutas, hay una quinta parte que ha quedado muy deteriorada, con una situación muy compleja, sobre todo el departamento Castellanos cuya capital es Rafaela", manifestó y luego precisó: "También está afectado el departamento Las Colonias, algo de San Martín, sur de San Cristóbal y General López, también el departamento Rosario".

Consultado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes acerca de los costos de reparación y los fondos disponibles, el funcionario observó: "Estamos en un proceso de inversión sin precedente, tenemos el plan vial más importante en la historia de Santa Fe pero los costos son muy altos". En ese sentido, informó que el costo de un kilómetro de pavimento asciende a 11 millones de pesos, sin tener en cuenta la obra de alcantarillas o puentes.

Sobre las fuentes de financiación de las obras, destacó: "La Nación no pone plata en esto y es muy complejo porque el 70 por ciento de la producción del país sale por Santa Fe. Hay retenciones muy importantes a los granos que no vuelven en obras". Luego, agregó: "No tenemos aportes para levantarnos de la emergencia, la última costó 800 millones de pesos y la Nación aportó 40 millones pero de diciembre de 2015, de abril (del año pasado) no recibimos nada". "Los fondos no están fluyendo para la provincia de Santa Fe", resumió.

Planes

Seghezzo remarcó que el gobierno provincial reparó desde el comienzo de la gestión unos 1600 kilómetros de rutas y se construyeron unos 460 kilómetros nuevos. Este año ya se licitó la extensión de 160 kilómetros nuevos. Según expresó, "la Nación también tiene planes para la provincia pero es una estructura más pesada para mover, todavía no los vemos en obras pero esperamos que se cumplan".