-

Agroindustria

Misión comercial de India recorre el núcleo productivo agroindustrial

Durante esta semana una comitiva del país asiático estará visitando fábricas, campos y puertos para conocer el proceso productivo y como trabaja el sector agroindustrial en Argentina

En la jornada de hoy, funcionarios del Ministerio de Agroindustria, que conduce Ricardo Buryaile, recibieron a una misión de empresarios de la India donde analizaron las posibilidades que cuenta nuestro país para aumentar la inserción de productos argentinos con valor agregado como el aceite de soja, legumbres y frutas entre otros.

La secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher señaló que "el objetivo de los empresarios que están hoy presentes no es solo continuar comprando aceite tradicional sino diversificar esa compra con valor agregado. También estamos analizando la posibilidad de abrir una oficina agrícola en Mumbai".

En noviembre pasado, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, visitó India y Nueva Delhi, y acordó con los representantes de la Asociación de Extractores por Solventes de la India una visita a la Argentina con el fin de fomentar las relaciones comerciales entre ambos actores.

El presidente de la Cámara de Solvent Extractors Association of India (SEA) y CEO de Adani Wilmar Limited, Atul Chaturved subrayó que "Argentina para nosotros es un país muy importante ya que estamos importando cerca de 2,5 millones de toneladas de aceite de soja", además destacó que analizan oportunidades de inversión en nuestro país. La Asociación de Extractores por Solventes de la India tiene 875 miembros, incluyendo unas 350 plantas de extracción de disolventes que tienen una capacidad anual de procesamiento de oleaginosas de aproximadamente 30 millones de toneladas.

Por su parte, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, detalló que la agenda de la comitiva va a estar compuesta por reuniones con representantes de cámaras exportadoras, Bolsa de Cereales y Comercio; visita a campos de la provincia de Buenos Aires, puertos y fábricas en Rosario, para que tengan un mejor conocimiento del sector agroindustrial argentino.

De la delegación internacional participaron representantes de: Cámara de Solvent Extractors Association of India (SEA); Company Dipak Vegetable Oil Industries Pvt Ltd. y de GGN International; Sunvin Group, de Emami Agrotech Ltd y de Liberty Oil Mills Ltd; Glencore India, Asociación de Legumbres de India, y el Cónsul Argentino en Mumbai.