Gremiales

Finalizó el paro pero sigue el conflicto en la lucha antigranizo:

Luego de 96 horas de paro, los aviones de la lucha antigranizo vuelven a estar operativos. La realidad marca que el conflicto aún no se soluciona, a lo que se le suma que el jueves la Subsecretaría de Trabajo declaró la ilegalidad del paro realizado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

"Esto significa que se están analizando, a través de asesoría letrada, las sanciones que les corresponden que por ahora serán económicas", manifestó el titular de la cartera de Trabajo, Alejandro Jofré.

Ayer en el marco de la subsecretaría fue convocada una audiencia a la que el gobierno no se presentó. Jofré explicó que "la postura en este sentido del Poder Ejecutivo es muy clara: no se va a sentar a dialogar en el marco de una medida de fuerza".

Desde el Ministerio de Economía manifestaron que siempre se tuvo intención de diálogo y que incluso desde agosto que vienen hablando y se concedieron muchas de las cosas que pidieron.

"Lo único que le pedimos para negociar es que levanten el paro, y no lo hicieron. No pueden decir que no queremos dialogar cuando se les dictó la conciliación obligatoria para negociar y siguieron intransigentes con la medida de fuerza", remarcó el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Marcelo Japaz.

Desde el lado de los pilotos de avión la visión es completamente diferente a la del Poder Ejecutivo. El titular de APLA Mendoza, Oscar Charparín, manifestó que "hoy teníamos una audiencia y no se presentaron. ¿Ése es el diálogo que pregonan? Son ellos los que tienen de rehenes a los productores".

Charparín remarcó que se está lejos de llegar a una solución y que en la semana evaluarán intensificar el reclamo y las medidas de fuerza.