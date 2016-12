-

PUERTOS

El puerto bahiense cierra el 2016 con operaciones por 27,5 millones de toneladas

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca afirmó que la terminal local va a terminar el año moviendo cerca de 27 millones y medio de toneladas en total y destacó que en el rubro de granos y productos derivados hay un aumento del 59%

Pusetto vinculó este desempeño del principal puerto de granos del país a la eliminación de las retenciones, a la mejora del tipo de cambio y a la eliminación de los Roes (Registro de Operaciones de Exportación) "que le ha dado un dinamismo muy importante".El presidente de la entidad portuaria dijo a Télam que "no es lo único que implica ese fuerte movimiento sino también el rubro de fertilizantes", que es un sector asociado al agro que "está aumentando un 50 por ciento en relación al año pasado"."Asumí en abril de este año -recordó Pusetto- y no me imaginaba que íbamos a cerrar un volumen tan alto de movimiento, donde estamos superando el récord histórico por el puerto de Bahía Blanca, impulsados principalmente por el aumento de las exportaciones en los movimientos de granos y subproductos".También el titular del Consorcio de Gestión del Puerto local señaló que como balance de este 2016 "no podíamos esperar algo mejor que ésto, y es alentador que empiezan a aparecer una serie de empresas que muestran el interés en analizar proyectos de radicación en la zona portuaria".En ese contexto, comentó que hay empresas interesadas en el almacenaje de combustibles, y mencionó que durante este año "inauguramos un sitio de atraque para postas de inflamables y químicos, donde hay empresas interesadas en radicarse en el puerto"."En lo que es el sector granario, con este aumento del volumen hay otras que están analizando mejoras en su infraestructura en sus terminales existentes", afirmó.También señaló Pusetto: "uno empieza a ser optimista respecto del 2017 con algunas cosas que se van a concretar con el movimiento de los aerogeneradores, que muchos de ellos se van a radicar en la zona de Bahía Blanca", en referencia a la instalación de parques eólicos."Todo eso significaría una estructura para el puerto, para recibirlos y almacenarlos para cuando se instalen", comentó.En cuanto a las proyecciones para 2017, el titular del ente portuario comentó que "hay una gran cantidad de granos en stock y las perspectivas siguen siendo muy buenas donde se habla de una cosecha de entre 120 y 130 millones de toneladas, y tenemos las expectativas que gran parte de dicho movimiento se lleve a cabo por el puerto de Bahía Blanca".En cuanto a las obras públicas previstas por el Gobierno Nacional en torno del puerto local, como la circunvalación de Bahía Blanca y la ruta nacional 33, entre otras, Pusetto consideró que "mejorarán los accesos del tránsito de cargas para la zona de Bahía Blanca, lo que es una excelente noticia".Por último y sobre la posible reactivación de la empresa Vale con el proyecto Potasio Río Colorado en el puerto local, el presidente de la entidad comentó: "Estamos en negociaciones y convencidos de que de concretarse el proyecto de potasio, el lugar donde tiene que salir es el puerto de Bahía Blanca"."Estamos renegociando el contrato de concesión con ellos, tenían un contrato a largo plazo y cuando se paralizó la obra se negoció una extensión por dos años más para que comiencen el proyecto, y eso se venció ahora", dijo.En ese sentido, comentó que "a partir de que ellos (Vale) renegociaron con la provincia de Mendoza la extensión del contrato, ahora lo que están negociando con nosotros es la posibilidad de extender la concesión para postergar el inicio de la obra".

"Lo más importante es que Vale está renegociando su contrato para seguir pensando a futuro sacar el potasio por el puerto de Bahía Blanca", puntualizó Pusetto.